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Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: TERÖR BİTTİ, BÖLGEYE GELEN TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLDU Bitlis'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, esnaf ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: TERÖR BİTTİ, BÖLGEYE GELEN TURİST SAYISINDA ARTIŞ OLDU
Bitlis'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, esnaf ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bitlis bizlere, bu toprakların ebedi mekan olmasında köşe taşlığı yapmış, bundan sonra da bu misyonuna kıyamete kadar devam edecektir. Çok şey yetişiyor. Yetişmeyen bir şey var. O da ihanet yetişmiyor. Bu topraklarda bölücülük yetişmiyor. Geleceğe güvenle bakmak için çok sebebimiz var. Acaba 2002 öncesindeki Türkiye’nin gücü ile bugünkü durumla karşılanmış olsaydı, ne olurdu. PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bunu en çok da sizler yaşıyorsunuz. Artık, terör örgütü adım atamaz hale geldi. Bunun en büyük göstergelerinden biri, 2016 yılında gelen turist sayısının 2017 yılında iki katına çıkmasıdır. 2018’de rakam iki katına çıkacak. Hele hele 2019’da daha da güzel olacak. Niye? Terör olursa turizm olur mu? İnsanların can endişesi olursa, turizm olur mu? Can güvenliğinin endişe ile karşılandığı bir yerde ticaret gelişir mi? Bu hain terör örgütünün ve teröristlerin bu bölgeye yaptığı kötülük budur işte" dedi.
'TERÖR KONUSUNDA TAVİZ YOK'
Başbakan Yardımcısı Işık, son 1,5 yılda hazır giyim konfeksiyonu sektöründe 4 binin üzerinde istihdam sağlandığını belirterek şöyle konuştu:
"Terör baskısı olsa, hangi işadamı gelir ve burada işçi çalıştırır. Burada terörle mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Buradan taviz verilir mi? Hayır. Kesinlikle terör konusunda taviz yok. Burada hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Devletin meşru güvenlik gücü dışında dağda eli silahlı gezen hiç kimse kalmayacak. Bu devletin görevidir. Şu anda güvenlik güçlerimiz bu konuda büyük bir mücadelenin içerisindedir. Allah’a hamdolsun bu FETÖ’de devletten temizlendikçe güvenlik güçleri ve kamu yöneticileri arasındaki koordinasyon da güçleniyor. Bunun sonucunda da terör örgütü adım atamaz hale geliyor. İnşallah her geçen daha iyi olacak. Bundan tereddüdünüz olmasın. Sadece PKK terörü ile uğraşmıyoruz. Şimdi başımıza bir de, PYD/YPG terör örgütü çıktı. Hiç bir ülke kendine yönelik tehditlere kayıtsız kalamaz. PYD/YPG, PKK’nın Suriye koludur. Bunu Avrupa’da, Amerika’da çok net biliyor. Bu terör örgütü ile Türkiye olarak mücadele etmek zorundayız. Bazı çevreler, Türkiye ‘PKK ile mücadele etmiyor. PKK/YPG/PYD ile mücadele etmiyor; Kürtlerle mücadele ediyor.’ diyorlar. Hayır? Türkiye Cumhuriyeti hiç bir zaman Kürt kardeşlerimizi kendi öz insanının dışında görmedi. Biz birbirimize bin yıldır kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Irak’ta Kürtler problem yaşadı. Hemen Türkiye kapıyı açtı. Suriye’de problem yaşadı, hemen Türkiye kapıyı açtı. Niye? Çünkü biz kardeşiz. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir."
Başbakan Yardımcısı Işık’a, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay tablo hediye etti. Bitlis’teki ziyaretinin ardından Işık, Tatvan ilçesine geçti. Geceyi Bitlis’te geçirecek olan Başbakan Yardımcısı Işık'ın, daha sonra Bingöl’e geçeceği belirtildi.

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Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi (2)

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