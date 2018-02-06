Başbakan Yardımcısı Işık: Teröristler adım atamaz hale geldi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terörle mücadele vurgusu yaptı. Işık, "Dağlarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Allah'a hamdolsun ki 40 yılı aşkın terörle mücadele tarihinde şu an en güçlü koordinasyonu sürdürüyoruz. Teröristler adım atamaz hale geldi" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van'daki incelemelerinin ardından helikopterle Hakkari'ye geçti. İlk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık'ı Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Işık, daha sonra Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek, ilin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili brifing aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadele vurgusu yaptı. Ülkenin cennet köşelerinden biri olan Hakkari'de olmaktan son derece memnuniyet duyduğunu belirten Işık, "Hakkari cazibe merkezlerinden birisidir. Zor bir coğrafyası var ama huzur, coğrafyanın getirdiği bir farklı cazibesi var. Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi olan Hakkari'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hakkari ziyaretimiz vesilesiyle özellikle buradaki kamu yatırımlarımızı, kamu hizmetlerimizi, varsa eksikliklerimizi burada değerlendireceğiz. Biliyorsunuz, 23 Temmuz 2015'te özellikle Ceylanpınar'da iki polisimizin yatağında hunharca katledilmesi, şehit edilmesinden sonra terörle mücadele yoğun şekilde sürdürüyor. Ülkenin hiçbir dağında, hiçbir düzlüğünde, hiçbir mahallesinde, hiçbir caddesinde, hiçbir sokağında bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah'a hamdolsun ki 40 yılı aşkın terörle mücadele tarihinde şu anda en güçlü koordinasyonun sürdürüyoruz" diye konuştu. 'TERÖRİSTLER ADIM ATAMAZ HALE GELDİ' Teröristlerin adım atamaz hale geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şunları kaydetti: "Teröristlerin kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek. Halkımıza kamu hizmetlerinin en güzel, en hızlı ve en adeletli şekilde gelmesini sağlamak konusunda kararlıyız. Bir yandan terör örgütlerine karş güvenlik güçlerimizin mücadelesi sürerken, bölge halkına da devletin şefkati devam edecek. Bu nedenle terörle mücadeleyi sadece güvenlik güçlerimize havale etmek gibi bir anlayışta değiliz. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." Başbakan Yardımcısı Işık, valilik ziyaretinin ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Işık, daha sonra Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Partisinin il başkanlığını ziyaret edecek olan Işık, geceyi Hakkari'de geçirecek.