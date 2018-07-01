Başbakan Yardımcısı Işık ve Bakan Özlü, nikah şahidi oldu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın kızının düğün merasimine katıldı.

Kentteki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde, Başbakan Yardımcısı Işık ve Bakan Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın kızı Ayşe Arslan ile Murat Ilgaz'ın nikah şahitliğini yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikahta Işık ve Özlü, gençlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Işık ve Özlü, düğünün ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

