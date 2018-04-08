Başbakan Yardımcısı Işık’ın davetiyle Yüksekova’dan İstanbul’a geldiler

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın davetiyle “Esenler’den Yüksekova’ya Kadın Dayanışması" programı kapsamında Esenler’e getirilen Hakkari Yüksekovalı 96 kadın, düzenlenen boğaz turunda eğlenceli bir gün geçirdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın davetiyle, “Esenler’den Yüksekova’ya Kadın Dayanışması" programı kapsamında Esenler’e getirilen Hakkari Yüksekovalı 96 kadına Esenler Belediyesi tarafından boğaz turu düzenlendi. Tur sırasında rehberler tarafından boğazın tarihi eserleri kadınlara anlatıldı. Belediyenin tahsis etmiş olduğu gemide kadınlar, müzik eşliğiyle gönüllerince eğlendi. Kadınlar yöresel müziklere, halaylarla ve zılgıtlarla eşlik etti.

Program kapsamında önce İstanbul’un tarihi mekanlarını gezecek olan kadınlar daha sonrasında Çanakkale’ye gidip şehitliği ziyaret edecek.

“Onlar için 5 günlük bir program hazırladık”

Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İstanbul gezisi ve Çanakkale gezisi hakkında konuşan Esenler Belediyesi Kadın Aile Koordinatörü Sevilay Acar, “Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık Bey’in davetiyle Yüksekova’dan İstanbul’a gelen 96 kadını Esenler Belediyesi olarak ağırlıyoruz. Onlar için 5 günlük bir program hazırladık. Öncelikle İstanbul’un tarihi mekanları, boğaz turu vesaire olacak. Ardından Çanakkale gezimiz olacak. Programımızı tamamlayacağız. Gece Çanakkale’ye hareket ediyoruz. Sabah da inşallah Çanakkale’de olacağız ve programımızın ertesi günü misafirlerimizi Yüksekova’ya uğurlayacağız” dedi.