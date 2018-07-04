Başbakan Yardımcısı Işık'tan teşekkür ziyareti

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Öyle uzaktan el sallamakla oy alınsaydı, şimdiye kadar iktidarlar, ne kadar gelir, giderdi. Ondan sonra da seçim akşamı sandıklar açılınca da başlıyorlar kavga etmeye. Niye? Sen seçimden seçime halkı hatırlarsan, sadece seçim dönemi halkın ayağına gitmeyi meziyet sanırsan olacağı budur." dedi.

Işık, beraberindeki milletvekilleriyle AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı konuşmada, Kandıra'nın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde AK Parti'ye güçlü bir destek verdiğini söyledi.

Kandıra olmadan bir Kocaeli'nin düşünülemeyeceğini dile getiren Işık, "AK Parti olarak kurulduğumuzdan bugüne en yoğun mesai harcadığımız ilçelerimizin başında Kandıra geliyor. Her vesileyle Kandıra'ya gelip ilçenin sorunlarına çözümler getirmenin gayretinde olduk." diye konuştu.

AK Parti iktidarına kadar Kandıra'nın pek çok açıdan ihmal edildiğini anlatan Işık, "Artık İzmit'te ne varsa Kandıra'da da o var. Artık belediye otobüslerimiz İzmit-Kandıra arasında şehir içi gibi çalışıyor. Artık her alanda Kandıra bütün prangalarından kurtuldu. Her geçen gün güçlenen bir merkez haline geldi." ifadelerini kullandı.