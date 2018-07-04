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Başbakan Yardımcısı Işık'tan teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Öyle uzaktan el sallamakla oy alınsaydı, şimdiye kadar iktidarlar, ne kadar gelir, giderdi. Ondan sonra da seçim akşamı sandıklar açılınca da başlıyorlar kavga etmeye. Niye? Sen seçimden seçime halkı hatırlarsan, sadece seçim dönemi halkın ayağına gitmeyi meziyet sanırsan olacağı budur"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Öyle uzaktan el sallamakla oy alınsaydı, şimdiye kadar iktidarlar, ne kadar gelir, giderdi. Ondan sonra da seçim akşamı sandıklar açılınca da başlıyorlar kavga etmeye. Niye? Sen seçimden seçime halkı hatırlarsan, sadece seçim dönemi halkın ayağına gitmeyi meziyet sanırsan olacağı budur." dedi.

Işık, beraberindeki milletvekilleriyle AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı konuşmada, Kandıra'nın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde AK Parti'ye güçlü bir destek verdiğini söyledi.

Kandıra olmadan bir Kocaeli'nin düşünülemeyeceğini dile getiren Işık, "AK Parti olarak kurulduğumuzdan bugüne en yoğun mesai harcadığımız ilçelerimizin başında Kandıra geliyor. Her vesileyle Kandıra'ya gelip ilçenin sorunlarına çözümler getirmenin gayretinde olduk." diye konuştu.

AK Parti iktidarına kadar Kandıra'nın pek çok açıdan ihmal edildiğini anlatan Işık, "Artık İzmit'te ne varsa Kandıra'da da o var. Artık belediye otobüslerimiz İzmit-Kandıra arasında şehir içi gibi çalışıyor. Artık her alanda Kandıra bütün prangalarından kurtuldu. Her geçen gün güçlenen bir merkez haline geldi." ifadelerini kullandı.

Işık, yakında altyapı çalışmalarına başlanacak Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hizmete girmesinin ardından Kandıra'nın göç eden insanını geri kazanacağını belirtti.

- "Onlar için sandık demek kabus demek"

Kendileri teşekkür ziyareti yaparken birilerinin de "kabahat sende" diye birbirine girdiğini ifade eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Muharrem İnce ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgasını görüyorsunuz. Artık bunlarda da klasik oldu, her seçimden önce öyle bir beklentiye sokuyorlar ki tabanlarını, tabanları sanıyor ki 'Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan gidecek.' Kandıra'ya gelmeden, Kandıra'nın oyunu istiyorlar. Verir mi Kandıralı sana oyunu? Vermez. Ondan sonra da seçim akşamı sandıklar bir açılıyor... Onlar için sandık demek kabus demek. Her açılan sandıkta kabus yaşıyorlar. Niye? Sen çalış, gayret et, gel Kandıralının ayağına, talebini dinle, buna göre çalışmanı yap, ondan sonra oyunu iste. Onu yapmadan 'Siz bana oy verin'. Niye? 'Recep Tayyip Erdoğan kötü.' Tayyip Erdoğan'ı millet seviyor ya. Öyle uzaktan el sallamakla oy alınsaydı, şimdiye kadar iktidarlar, ne kadar gelir, giderdi. Ondan sonra da seçim akşamı sandıklar açılınca da başlıyorlar kavga etmeye. Niye? Sen seçimden seçime halkı hatırlarsan, sadece seçim dönemi halkın ayağına gitmeyi meziyet sanırsan olacağı budur."

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bundan sonra da her fırsatta Kandıra'ya gelmeye devam edeceklerini dile getirerek, kadın ve gençlik kollarına teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti'den Kocaeli milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Emine Zeybek ile AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy da yer aldı.

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ak parti Fikri Işık

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