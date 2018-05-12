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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "Aşı önemli bir konu. Aşıyla önlenebilir hastalıklarla binlerce, on binlerce çocuğun hayatı kurtuluyor. Yani çocuklar hastalıklara yakalanıp ölmüyorlar ya da hastalıklardan dolayı belli engellilikler gelişmemiş oluyor. Dol

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "Aşı önemli bir konu. Aşıyla önlenebilir hastalıklarla binlerce, on binlerce çocuğun hayatı kurtuluyor. Yani çocuklar hastalıklara yakalanıp ölmüyorlar ya da hastalıklardan dolayı belli engellilikler gelişmemiş oluyor. Dolayısıyla aşı konusunu gerçekten önemsemeliyiz."


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