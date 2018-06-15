Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da protokolle bayramlaştı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, memleketi Erzurum'da protokolle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen resmi bayramlaşma programına Recep Akdağ'ın yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Programda Akdağ, protokol üyeleri ve partililerle tokalaşarak bayramlarını kutladı.
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