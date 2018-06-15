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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

Akdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Erzurum'da şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Recep Akdağ, kentte çeşitli programlara katıldıktan sonra Ramazan Bayramı sebebiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Murat Ellik'in Palandöken ilçesindeki baba ocağına giden Akdağ, ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Yakutiye ilçesindeki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Akdağ, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde şehit ailelerine taziyelerini ileterek, bayramlarını kutladı.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Şehit Aileleri

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