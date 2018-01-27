Başbakan Yardımcısı Şimşek:

Son Güncelleme 43 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:48 |43 dakika önce

- "Şimdi cazibe merkezlerinin, bölgesel teşvik sistemine entegrasyonuyla ilave birtakım unsurlar gelecek. Girişimcilik ruhu var, yetişmiş insan var, altyapı var, teşvikler var. Terörle mücadelede kazanılan başarı var" - "İnsanlarımızın dili, kültürü, siyasi haklarına ilişkin var olan bütün sıkıntıları kaldırdık. Ret ve inkar politikalarına son verdik. Terör örgütünün derdi hak ve özgürlük değil, Kürtlerin kalkınması değil" - "Türkiye'nin ihracatı 38 milyar dolardan yaklaşık 157 milyar dolara çık

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şimdi cazibe merkezlerinin, bölgesel teşvik sistemine entegrasyonuyla ilave birtakım unsurlar gelecek. Girişimcilik ruhu var, yetişmiş insan var, altyapı var, teşvikler var. Terörle mücadelede kazanılan başarı var." dedi. Birlik Vakfı Batman Şubesi tarafından Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayının "Bölgenin Kalkınma Rolü ve Türkiye Ekonomisine Katkısı" oturumunda konuşan Şimşek, Güneydoğu'nun potansiyelini önümüzdeki dönemde harekete geçirmeye önem verdiklerini söyledi. Bölgenin Türkiye'nin büyüme motoru olmak için gerekli bütün girdilere sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınma için gerekli genç nüfusu bulunduğunu vurguladı. Şimşek, sürdürülebilir kalkınma için nitelikli insan gücüne işaret ederek, hükümetin bunun için hiçbir dönemde olmadığı kadar eğitime yatırım yaparak adete bir seferberlik anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizdi.

- "En önemli şey istikrardır, huzur ve barıştır" Hükümetin hiçbir dönemde olmadığı kadar kalkınmanın önündeki sorunları kaldırmak için çalıştığını belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen her ilimizde havalimanı var. Denizyolu bağlantılarını güçlendiriyoruz. Yüksek hızlı tren de zamanla Diyarbakır'a oradan da bölgenin tamamına ulaşacak. En önemli şey istikrardır, huzur ve barıştır. Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir hükümetin göstermediği cesareti göstererek Türkiye'nin çözülemez denilen sorunlarını çözmek için muazzam bir siyasi sermayeyi ortaya koydu." - "Ret ve inkar politikalarına son verdik" Sorunları kardeşlik hukuku, temel hak ve özgürlüklere dikkat ederek çözdüklerini ve bölücü terör örgütünün bütün bahanelerini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: "İnsanlarımızın dili, kültürü, siyasi haklarına ilişkin var olan bütün sıkıntıları kaldırdık. Ret ve inkar politikalarına son verdik. Terör örgütünün derdi hak ve özgürlük değil. Kürtlerin kalkınması değil. Kökü ve bütün stratejileri dış kaynak olduğu için 6-7 Ekim olaylarında gördünüz. Daha sonra çukur siyasetinde gördünüz. Bunların hepsi bölgeyi aşağı çekmek için. Terörün bertaraf edilmesi, terörle mücadele edilmesi, yatırımın da kalkınmanın da temelidir. Terörle mücadelede Türkiye başarı kazanıyorsa bu kalkınmanın da önünü açacaktır çünkü terörün olduğu bir ortamda demokrasi ve kalkınmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Biz bir olursak, beraber olursak, terörle mücadele konusunda net bir tavır koyup barındırmazsak, ondan sonrası çok kolay."

- "Batman'da 170 girişimci yer bekliyor" Şimşek, hükümetin ekonomik kalkınma için muazzam teşvikler verdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Şimdi cazibe merkezlerinin, bölgesel teşvik sistemine entegrasyonuyla ilave birtakım unsurlar gelecek. Girişimcilik ruhu var, yetişmiş insan var, altyapı var, teşvikler var. Terörle mücadelede kazanılan başarı var. O nedenle Batman'da sanayi yatırımı yapmak için 170 girişimci yer bekliyor. Bizim görevimiz Batman'a yakışır birkaç milyon metrekarelik yeni bir Organize Sanayi Bölgesi yapmak. Bu bölgenin geleceği parlak. Tarihi zaten zengin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Nasıl ki Türkiye Batı'yla arayı kapatıyorsa, Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin batısıyla arayı kapatıyor. Bu iki süreç Türkiye'nin hızla gelişmesini sağlayacak." Yakında bir kanun düzenlemesi yapıp sulama ve toplulaştırmayı tarla içi sulama dahil iki başlı olmaktan kurtarıp tek bir bakanlığa vereceklerini dile getiren Şimşek, "Bölge hızla büyüdü. Milli gelirde, kişi başı milli gelirde her alanda iki, üç, dört kat arttı ama kişi başına milli gelirde henüz Türkiye ortalamasının altında. En yakın şehir Erzincan görünüyor, en düşüğü de Ağrı görünüyor. Şu anda ortalamanın altındayız ama bu dinamiklerle ortalamayı yakalayıp geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çekerek, bütün meselenin huzur, barış ve kardeşlikle Bitlis, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bekleyen yatırımları harekete geçirmek olduğunu ve bunun göçü durdurup bölgeye göçü gerçekleştireceğini kaydetti. Bölgedeki gelişmelere değinen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ihracatı 38 milyar dolardan yaklaşık 157 milyar dolara çıkmış ama bölgenin ihracatı 825 milyon dolardan neredeyse 9 buçuk milyar dolara çıkmış. Daha hızlı gidiyoruz, bu çok önemli. Bu bölgede üretilen ürünlerin yüzde 76'sı düşük teknolojidir. Eğitimle ve bizim dönüşüm programlarıyla bu da daha iyi olacaktır. Turist sayısı 569 binden neredeyse 2 milyon civarına çıkmış, bölgedeki bu kargaşaya rağmen. Ortadoğu'da sükunetin hakim olduğunu hayal edin. Buraya iç ve dış anlamda bunun 4-5 katı turist gelir. Bu, kalkınma ve gelişme demek. Şu anda sadece Batman'da son dönemde verilen teşviklerle taahhüt edilen istihdam 34 bin 600'dür. 1,4 milyar liralık yatırım taahhüdü. Şu anda zaten çok güçlü bir enerji var. Sağlıkta yine benzer şekilde bölgemiz muazzam bir çıkışta. Eğitim düzeyi bizim en büyük önceliğimiz, orada da gelişme var. AR-GE merkezleri yavaş yavaş Güneydoğu'ya doğru geliyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknolojik ürün, yatırım destek programları, bunların hepsinden yavaş yavaş bölgeye doğru bir kayış var.