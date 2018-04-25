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Başbakan Yardımcısı Şimşek Bosna Hersek'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:40 | Son Güncelleme

Şimşek, Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı İzetbegovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Şimşek Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - "Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen 9. Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmeye Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

Şimşek daha sonra parlamento binasına geçerek, burada da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Zvizdic ile görüşmesinin ardından parlamento binasından ayrılan Şimşek, onuruna verilen yemeğe katılmak üzere Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine geçti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, günübirlik Saraybosna ziyareti kapsamında, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumunun açılışında katılımcılara hitap etmişti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek Bosna Hersek'te

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