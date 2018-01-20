Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'teki temasları kapsamında AK Parti Nizip İlçe Başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililer ile görüştü.

Şanlıurfa'daki temaslarının ardından Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Şimşek'i, Kaymakam Kemal Şahin, Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ve diğer yetkililer karşıladı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Şimşek, burada partililerle bir süre sohbet etti vefotoğraf çektirdi.

Basına kapalı ziyaretin ardından Şimşek ve beraberindekiler il merkezine hareket etti.

(AA)