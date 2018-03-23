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Başbakan Yardımcısı Şimşek Vodafone standını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vodafone Türkiye Üst Yönetecisi (CEO) Colman Deegan’dan Türkiye'deki işletmelere ve belediyelere sundukları çözümler hakkında bilgi aldı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vodafone Türkiye Üst Yönetecisi (CEO) Colman Deegan’dan Türkiye'deki işletmelere ve belediyelere sundukları çözümler hakkında bilgi aldı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde kurduğu standında yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı.

Katılımcıları Vsmart Veysi isimli robotun karşıladığı stant yoğun ilgi görürken, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan standı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e, Vodafone olarak işletmelere ve belediyelere sundukları teknolojik çözümler hakkında bilgi verdi.

- Geleceğin şehircilik ve ulaşım çözümleri tanıtıldı

Katılımcılara akıllı şehirlerle enerji tasarrufu, verimlilik ve iş süreçlerinin optimizasyonu konusunda neler yapılabildiğine ilişkin sanal gerçeklik deneyimi yaşatılan stantta, Smart Car otonom araç ile akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı.

Geleceğin teknolojisi akıllı sürüş sistemi ile sürücülerin karşısına aniden çıkan arabalar veya yayalara karşı otomatik olarak duran otonom araçlar, ayrıca sokak aydınlatmaları ile entegre çalışarak kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta giderek otomatik bir sürüş keyfi yaşatıyor.

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