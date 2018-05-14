Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de istişare edilerek alındığını belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.

Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara'ya çağırmıştır. Yarın TBMM'de Kudüs hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir."

