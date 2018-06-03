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- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Bundan 5 yıl,10 yıl önce diğer bir ifadeyle FETÖ'nün devletimize, vatanımıza ve dinimize ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözleri gündeme getirerek, sadece FETÖ'cüleri sevindirirsiniz, biz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 03:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Bundan 5 yıl,10 yıl önce diğer bir ifadeyle FETÖ'nün devletimize, vatanımıza ve dinimize ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözleri gündeme getirerek, sadece FETÖ'cüleri sevindirirsiniz, bizim FETÖ ile mücadelemize ve bu mücadelede ki kararlılığımıza zarar veremezsiniz."


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

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