Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (2)

Son Güncelleme 49 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:45 |49 dakika önce

- "Diyanetin yayınladığı bir kitapta, sözlükteki bir kelimenin izahını alıyorlar, başka konuda yapılan başka bir izahı alıyorlar, sonra o ikisinden 'Diyanet böyle bir açıklama yapıyorlar' diye çıkarsama yapıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olamaz" - "Biraz da hükümeti yıpratmak için bunu yapıyorlar. Sanki hükümet küçük yaşta evlilikleri teşvik eden bir politika uyguluyormuş gibi bunu yapıyorlar. Halbuki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran hükümet, bizim hükümetimizdir" - "Milletle ittifak eden kazana

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik haberlere ilişkin, "Diyanetin yayınladığı bir kitapta, sözlükteki bir kelimenin izahını alıyorlar, başka konuda yapılan başka bir izahı alıyorlar, sonra o ikisinden 'Diyanet böyle bir açıklama yapıyorlar' diye çıkarsama yapıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olamaz." dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TV NET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. ABD'nin Fetullah Gülen'in iadesi konusundaki tavrını eleştiren Bozdağ, "Zamana yayıp meseleyi, irade beyan etmeyerek, 'Sizi anlıyoruz, ama delil seviyesi' filan değerlendirmeleri yaparak, topu taca atıyor. Net bir şekilde 'Biz vermeyeceğiz' demiyor ama uygulamalarıyla vermeyeceğini ortaya koyuyor." diye konuştu. Türkiye'nin vize krizinden sonra ABD'ye misli ile karşılık vermeye başladığına işaret eden Bozdağ, bu durumun Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı. Bu meselenin çözümü için görüşmeler yapıldığını ve sonuçta en nihai adımlar atıldığını hatırlatan Bozdağ, ABD'den yapılan "Türk hükümeti garanti verdi" açıklamasını yalanladıklarını hatırlattı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda çalışırken gözaltına alınan ve tutuklanan kişinin diplomatik dokunulmazlığının olmadığına dikkati çeken Bozdağ, "Bir Türk vatandaşına ilişkin işlem yapacağımız zaman biz bunu hiç kimseye sormayız. ABD'ye de başka bir ülkeye de sormayız. Başka bir ülke de kendi vatandaşıyla ilgili işlem yapacağı zaman bize sormaz." ifadelerini kullandı. - "İran başlığını bölgede yaşananlardan ayrı düşünmemeli" İran'da süren protesto gösterilerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, İran başlığını bölgede yaşananlardan ayrı düşünmemek gerektiğini, Mısır, Katar, Libya, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Türkiye'deki gelişmeleri hep beraber gördüklerini belirtti. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, bu bölgede huzur, sükun, barış ve istikrardan rahatsız olunduğunun çok net görüldüğünü kaydeden Bozdağ, bütün terör örgütlerinin adeta toplanarak bu bölgedeki ülkelere taksim edildiğini söyledi. Bozdağ, "Türkiye, istikrarıyla, demokratik yönetim biçimiyle, halkın iradesini esas almasıyla, güçlü ekonomisiyle ve huzur, sükun ve barışı bozmak isteyen herkese karşı hakkı, hukuku müdafaa etmesiyle farklı bir tutum ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

İran'ın bölgenin en kadim ülkelerinden biri olduğunu belirten Bozdağ, Türkiye ile 1639'dan beri komşu olduğunu ve iki ülke arasında bugüne kadar savaş olmadığını anımsattı. - "Bu oyunu İran halkı bozacak" İran'daki huzur, istikrar ve barış ortamının korunmasının sadece İran için değil diğer ülkeler için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, İran'daki huzursuzluğun yansımalarının nasıl olacağını, Suriye ve Irak'ta yaşananlardan dolayı en iyi Türkiye'nin bileceğini dile getirdi. İran'daki hükümete ve halkına bütün dış müdahalelere, provokasyonlara karşı sağduyulu, basiretli hareket etmenin önemini vurguladıklarını aktaran Bozdağ, "Bu oyunu İran halkı bozacak." dedi. Türkiye'nin, herhangi bir ülkedeki yönetimin dış müdahalelerle, şiddet kullanarak, zorla, anayasa ve yasaların çizdiği usülün dışında başka bir yöntemle değiştirilmesine karşı olduğunu belirten Bozdağ, buna ülke insanların karar vermesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin İran'daki hadiseleri çok yakından takip ettiğini ifade eden Bozdağ, "Umarız ki buradaki istikrar, huzur, sükun ve barış ortamı bozulmaz. Bozmak isteyenler amacına ulaşamaz." yorumunu yaptı.

- "Bu haberi yapanlar ahlaktan bahsedemezler" Türkiye'de bazı çevrelerin hedefinde hep Diyanet İşleri Başkanlığınınolduğuna işaret eden Bozdağ, Diyanet ile ilgili haber yaparken, "Nasıl çarpıtırız", "Nasıl, insanları Diyanetin aleyhine kışkırtırız" bu saiklerle hareket edildiğini söyledi. Başkanlığın erken yaşta evlilikle ilgili fetva verdiğine ilişkin haberi hatırlatan Bozdağ şöyle devam etti: "'Diyanet, böyle bir açıklama yaptı' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Diyanetin böyle bir açıklaması yok. Bir gazete, gazetecilik meslek, etik ilkelerine göre gazetecilik yapmaz mı? Yapması lazım, doğrusu bu. O zaman ben bir açıklama yaptıysam, diyeceksin ki 'Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şu açıklamayı yaptı.' Tırnak içinde onu ver. Ama ben bir açıklama yapmadıysam, yapmadığım bir açıklamayı ben yapmış gibi gazetelerinizde haber konusu yaparsanız bu haberi yapanlar, ahlaktan bahsedemezler." Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuyla ilgili gerekli işlemleri başlattığını bildiren Bozdağ, "Diyanetin yayınladığı bir kitapta, sözlükteki bir kelimenin izahını alıyorlar, başka konuda yapılan başka bir izahı alıyorlar, sonra o ikisinden 'Diyanet böyle bir açıklama yapıyorlar' diye çıkarsama yapıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini konulardaki fetvalarını kendi aklına göre veremez. Din İşleri Yüksek Kurulunda, din konusunda çok iyi yetişmiş, uzman bilim insanları var. Bunlar, Kur'an'a, sünnete, İslam'ın sahih kaynaklarına göre kendilerine sorulan soruları incelerler ve bunlara İslam'a uygun cevaplar verirler. Bazıları bu cevapları beğenmeyebilir. Siz beğenin diye vermiyor zaten o cevabı." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden Diyanette habere sıkışan gazetecilerin, Alo Fetva hattını arayarak vatandaş gibi kendilerini taktim edip, onu yansıttıklarını anlatan Bozdağ, şimdi de Diyanetin yayınlarından alıntılarla oluşturulmuş bir haberi Diyanetin açıklaması gibi takdim edildiğini aktardı. Başkanlığın böyle bir açıklaması olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Açıklama yapıldı" diyenin yalan söylediğini kaydetti. - "Bugünkü kanunlara göre fetva mı istiyorsun" Diyanete olan güven duygusunun yok edilmek istendiğini ifade eden Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının faizle, piyangoyla ilgili fetva verirken Kur'an'a baktığını söyledi. Fetvalara yönelik eleştirilere ise Bozdağ şöyle cevap verdi: "Diyanetten bugünkü kanunlara göre fetva mı istiyorsun? Yoksa İslam'a göre mi fetva istiyorsun. Bir yandan fetva soruyor. Bir yandan kanunlara uygun niye fetva vermiyor diyor. Diyanetin uyacağı tek kanun var, o da Allah'ın kanunudur. Ona uygun fetva veriyor. Ama öte yandan bunu eleştirenler, hem soruyorlar hem de bu eleştiriyi yapıyorlar. Maalesef çok gayri ahlaki bir şekilde bunu yapıyorlar. Biraz da hükümeti yıpratmak için bunu yapıyorlar. Sanki hükümet küçük yaşta evlilikleri teşvik eden bir politika uyguluyormuş gibi bunu yapıyorlar. Halbuki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran hükümet, bizim hükümetimizdir. Bütün illere üniversiteleri taşıyan, kız çocuklarımızın neredeyse tamamının üniversiteye gitmesinin önünü açan yine bizim hükümetimizdir."