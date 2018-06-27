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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu."


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