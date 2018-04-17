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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklemelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesa

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklemelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider."

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