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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanılığında CHP, 2 halkoylaması ile 2 Cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş yenilmiş, seçime girmiş, yenilmiş, yenilmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanılığında CHP, 2 halkoylaması ile 2 Cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş yenilmiş, seçime girmiş, yenilmiş, yenilmiş."


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