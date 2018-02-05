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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önem

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor."

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