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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Muharrem İnce) 'Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Muharrem İnce) 'Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok."


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