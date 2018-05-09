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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Öyle gözüküyor ki ABD yönetimi İran konusunda yeni bir politikayı, planı hayata geçirmeye karar vermiş durumda. Bu planın birinci adımı anlaşmadan ABD'yi geri çekmek, onu yaptılar. İkinci adımı da ambargoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Öyle gözüküyor ki ABD yönetimi İran konusunda yeni bir politikayı, planı hayata geçirmeye karar vermiş durumda. Bu planın birinci adımı anlaşmadan ABD'yi geri çekmek, onu yaptılar. İkinci adımı da ambargoyu uygulamak, onu hayata geçirecekler. Üçüncü, dördüncü adımları ne olacak hep beraber göreceğiz."


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