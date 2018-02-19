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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Ama bir şekilde seçim sistemiyle oraya seçilebiliyorlar. So

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 20:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Ama bir şekilde seçim sistemiyle oraya seçilebiliyorlar. Son açıklamalar, bu konuda bir neşter açılması zaruretini ortaya koymuştur. Millet de bizden bu konuda adım atmamızı beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir, ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir."

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