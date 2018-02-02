Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YOK ETMEK SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKMAK İÇİN KAHRAMAN ASKERLERİMİZ İŞ BAŞINDA"

Afrin'de devam eden harekata ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve defetmek için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık şimdi orada huzur, güvenlik var. 130 bin Suriyeli oraya dönüp yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK, KCK, DEAŞ … terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında.

BU ALÇAKLAR TARAFINDAN AFRİN'DEN, REYHANLI'YA, HATAY'A, KİLİS'E TAM 12 GÜNDE 82 TANE ROKET ATTILAR

Afrin'e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık.