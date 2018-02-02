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Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 12:57 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de devam eden harekata ilişkin, "Afrin'e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YOK ETMEK SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKMAK İÇİN KAHRAMAN ASKERLERİMİZ İŞ BAŞINDA"

Afrin'de devam eden harekata ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: "Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve defetmek için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık şimdi orada huzur, güvenlik var. 130 bin Suriyeli oraya dönüp yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK, KCK, DEAŞ … terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında.

BU ALÇAKLAR TARAFINDAN AFRİN'DEN, REYHANLI'YA, HATAY'A, KİLİS'E TAM 12 GÜNDE 82 TANE ROKET ATTILAR

Afrin'e biz niye gittik? Bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralı vatandaşımız var. Bu durumda elimizi kolumuzu bağlayıp bu alacakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini başlarına yıktık.

HEPSİNİN DE CANINI OKUYACAĞIZ TERTEMİZ EDECEĞİZ MÜCADELEYE DEVAM DURMAK YOK

Hepsinin de canını okuyacağız tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin vatandaşımızın can ve mal emniyeti sağlamayacağız. Afrin'de yarım milyonu bulan Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Bunlara zulüm yapıyorlar. Çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar. Mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar. Kadınlarına işkence ediyorlar. Taciz yapıyorlar bunlar insanlıktan nasibini almış alçak bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."

"ANKARA- KONYA YOLUNUN GÖLBAŞI KISMINI YERİN ALTINA ALIYORUZ"

Yıldırım, "Ankara- Konya yolunun Gölbaşı kısmını yerin altına alıyoruz. Büyük bir proje hayırlı olsun. Trafik kazaları da inşallah böylece olmayacak. 200 trilyondan fazla imzaladık, kararını verdik hayırlı olsun" dedi. (DHA)

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binali yıldırım roket Afrin

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
yav kardeşim tam 82 roket dile kolay bunların geliş yeri belli neden hala önlemi alınamıyor....
@erol_karakuzu_1988 İsrail Gazze'de gelen daha basit roketleri engelleyebiliyor ama ne hikmetse biz birini bile düşürmedik
@erol_karakuzu_1988 attıkları füze değil roket ezbere konusma
bu nasıl bir haber başlığı, siz terör örgütünden daha çok zarar veriyorsınuz,
Attırmayın o zaman sizde ...
bu nasıl haber terorüslerı buyütüyorsunuz
Ülkeye 82 adet roket atıldı, 5 vatandaşımız hunharca katledildi,AKP mağdur edildi haydi oylar AKP.ye...Ergenekon,kumpasta,fetö islami dinci terörist başı aldattı, hadi oylar AKP.ye,ABD aldatmış,AKP mağdur olmuş oylar akp.ye.PKK çözüm sürecinde aldattı,Davutoğlu Suriye siyasetinde aldattı,AKP mağdur oldu haydi oylar akp.ye.Milli birlik zamanıdır kimse muhalif konuşmasın,Reis konuşsun buradan hep beraber Afrine dönüştede hep beraber sandığa bana oy vermeye desin,aksi halde AKP.mağdur olacak.Hey allahım hey millet ile bu kadar alay edilirmi.
YPG ÇOK GÜÇLÜ BİR KÜRT ORDUSUDUR...YENEMEYECEKSİNİZ. SİZ AFRİNDE SİVİLLERİ VURURSUNUZ YPG DE SİZİN TOPRAKLARA ROKETLER ATAR. SİZ KAHRAMAN OLURSUNUZ ONLAR TERÖRİST.
bu roketler tsk ve öso terörislerinin yaptığı operasyonu meşrulaştırmak için atılmış olabilirmi acaba.
Başkanim yık deyin yıkalım, kır deyin kıralım
@arda_ahmt ...Yavaşşş klavye komandosu...? yerse tabi..
BU DEVLETİ HÜKÜMETİ NEDEN SEVMİYORSUN MYNET
SENİN MAKAMIN..ŞİKAYET MAKAMI DEĞİLL İŞ YAP...BECERİKSİZ...GÖREVİN ENGELLEMEKK...
BİZ O ROKETLERİN ATILDIĞI DAĞI ALMAMIŞMIYDIK...
hukumet bizimle dalga geciyor'milleti oyuncak yerine koymuslar
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAH MEHMETÇİĞİMİZE VE MÜSLÜMAN TÜRK İNSANLARI KORUSUN BU BAYRAĞIN YÜKSELMESİNİ İSTEMİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN
oraya gidip tsk kendisi atiyor onlarin menzilinde deyil ordan roket gelirse buda tsk oso oldugu yerde sayiyor demektir.akil var mantik var koyun olmayan nsanlar var herkese yuturamasiniz akp!
Bir tane aklı başında yorum göremedim. Sn başbakan diyor ki ; Bizi afrine girmekle suçlayamazsınız, Afrine girmeden önce 12 günde 82 tane roket atıldı ve 5 vatandaşımızı kaybettik diyor. Devletin görevi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu için biz bu teröristleri temizlemeye girdik diyor!!
@onur_umar_1991 o roketler tsk afrine girdikten sonra atılsı. tsk girmeden önce hiç bir tehlike yoktu
Bu roketleri kim atıyor,hani uçaklarımız bunları görüp imha edemiyor mu,her gün atılan roketlerin miktarı artıyor,,,bu ne ya...Dalga geçer gibi....
FÜZELERİ AMERİKANIN ATMADIGI NERDEN BELLİ
üç maymunu oynamaya devam edersen yine aldatılır adanırsın
sayın cumhurbaşını sende referandum yap.atom bombası için olurumuzu al.bi tane atsak yeter alçaklara.hadi yap şunu tüm sorumluluk halkın olsun
Okadar sinirliyim ki batılılar türk milletinin aklıyla resmen dalga geçiyorlar. Sizin verdiğiniz roketlerle silahlarla bizim vatandaşlar askerler öldürülüyor ama biz hala güya müttefikiz. Türkiye'ye yaptığınız bu saygısızlıklarin elbet birgun hesabını bir babayiğit ödetecektir!
Hani Nato Patkı üyesi bir Ülke idik. Üye devletlerin birinin saldırıya uğraması durumunda öbürleri saldırgan ülkeye karşı işbirliği içinde savaşmayı kabul etmişlerdir. Üye devletler birbirlerini korur ve kollarlar. Bu amaçla işbirliği yaparlar. Hani Patroitler Füze savarlar nerede..
Biz Suriye'ye çıkartma yapmış olduğumuz bir esnada, farklı bölgelerde Türkiye içine dışarıdan gelen roket saldırısına uğramamız biraz tuhaf geldi bana. Terörün daha çok çekilmesi gerekirdi, tuhaflık var bu işte
Yahu, Devlet Hava Saldırılarına karşı hiç bir tedbir almadan mı bu yola düşmüş. Hiç mi savunma sistemi yok.
yemın edıyorum bu kişi frelegını şaşırmış
pyd yi terör örgütü olarak görmemiz için elimizde belge yok diyen sayın chpli selin hanımı bigün orda misafir edinde gerekli belgeleri temin etsin
Haberin başlığına bak terörist destekçileri belli oluyor
Siz de haber e tav olursunuz çok enteresan...attırmasınlar.. Oradaki üzerine bomba düşen vatandaş bursa da Konya da olsaydı bu olay görürdük gerçek yüzleri
BİZ SALDIRDIKTAN SONRA SALDIRMALARI NORMAL DEĞİL Mİ?SİZ BİRİSİNE VURURKEN ONUN ELLERİ ARMUT TOPLAMAYACAK HALİYLE,NEDEN BU KADAR ŞAŞIRDINIZ ANLAMADIM.BİZDEN GİDEN CANDA AFRİNDE ÖLENLER CAN DEĞİL Mİ?ÖLMEK İSTEMİYORSAN ÖLDÜRMEYECEKSİN,KÜFÜR YEMEK İSTEMİYORSAN KÜFÜR ETMEYECEKSİN.
BU ROKETLERİN ATILACAGINI SALDIRILARIN SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE YAPILACAGINI BİZLER BİLİYORUZ TAHMİN EDİYORUZ CANLI BOMBALAR YANİ ELLERİNDEN NE GELİRSE YAPACAKLAR BUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ ONLARDA BOŞ DURMUYACAKLAR ELLERİNDE ÇOK MİKTARDA AMERİKANMENŞEYİ SİLAHLAR FÜZELER TOPLAR TANKLAR VARDIR AMERİKA AYLARCA SİLAH MÜHİMMATTAŞIDI SEKÜZ YÜZ TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞ KALANLARDA HER TÜRLÜ SALDIRIYI YAPARLAR BU KAÇINILMAZ ÖNLEM ALINMASI ŞART DAHADA HIZLANIR BU GİDİŞLE SALDIRILAR
ftıha okuyup gerı yollayaydınız adam bıde bunnla ovunuo attırmayaydın senn hava savunma sıstemın yok mu yok edemıo mu
tamam olay bende hemen gerekli önlemleri alıp roketlerin atıldığı yerleri tespit edip imza ediyorum sıkıntı yok !!!
STRATEJİ HATASI YAPIYORUZ. İHALAR TÜM ROKET MEVZİLERİNİN YERİNİ TESPİT EDİP, F 16 LAR HEPSİNİ YOK ETMELİDİR
ULAN MANKAFA;HANİ ONLARI ÖNLEYECEK SİSTEMLER VARDI.MAHALLE SAVAŞINDA BİLE KAYIPLARINIZ BÜYÜK,İŞİNİZ MİLLETİ VATAN.MİLLET DİYE GAZA GETIRIYORSUNUZ,SİYASİ YAT.YAPIYORSUNUZ.ALLAH BELA...
Bişeyler oluyor ama anlaymıyorlar halka
CANIM TÜRKİYEM NE HALLERE DÜŞTÜ.
bizde övünüyor gibi 12 günde 82 diyor..koskoca türkiye devleti önlem alamıyor buna..12 günde 12 gün 12 gün
Esat oralara sahip çıkıyordu ne işimiz vardı Suriye de. Buraya gelen Suriyeli de gitmem diyor. Ne kazandık biz bu işten. Ortadoğu bataklığı içine girdik tamam da çıkmak gerekiyor. Bunun için en başta Suriyelileri oraya gönderip Esat ile işbirliğine girmektir.
Bence doğru başlık problem yok 12günde 80küsür roket roket yağmuru olmuş oluyor karşımızdaki bir ülke bile olmadığı halde
baska bir ulkeye gecip savas cikariyorsun napacaklardi gul yollayip el etekmi opeceklerdi cumleye bak bize roket atiyorlar hakliligimiz kanitlandi yuhhhhhh
Tek bir şey diyeceğim bizim orta menzildeki hava savunma sistemimiz neden yok ?
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