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Başbakan Yıldırım: "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil"

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