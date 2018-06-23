Başbakan Yıldırım AA canlı yayınına katıldı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, seçim güvenliğinin gündeme getirilmesine ilişkin "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Sayın Kılıçdaroğlu da şunu bilsin ki daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek çok doğru bir iş değil. Kaldı ki hükümetimiz seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi, vesaire, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklarımız alıyor." dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AA canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yarın sandık başına gideceğini hatırlatarak, "Seçimlere saatler kaldı yarın inşallah cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği genel seçimi için milletimiz sandık başına gidecek, demokratik hakkımızı, oyumuzu kullanacağız ve gelecek beş yıl için Türkiye'yi yönetecek hükümeti seçeceğiz. TBMM'de milletvekilleri seçeceğiz ve böylece demokratik olgunluk içinde, şölen havasında kardeşlik, huzur ve güven içinde bu seçimleri de gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Yıldırım, seçim güvenliği ile ilgili bir soru üzerine şunları belirtti: "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Sayın Kılıçdaroğlu da şunu bilsin ki daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek çok doğru bir iş değil. Kaldı ki hükümetimiz seçimin güven ve huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi, vesaire, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklarımız alıyor." Vatandaşlardan rahat olmasını isteyen Yıldırım, "Seçim güvenliğine ilişkin en ufak bir tereddüt yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içinde son 15 yılda AK Parti iktidarı döneminde başarıyla genel, yerel seçimler ve halk oylaması dahil toplam 12 seçimi gerçekleştirdi. Türkiye'deki seçimlerin bir özelliği dünyada birçok ülkede olmayacak bir şekilde yüksek katılımla gerçekleşiyor. Bugüne kadar gerçekleşen 12 seçimin son 15 yılda en az katılımı yüzde 84. Dolayısıyla halkımız seçim konusunda bilinçli, demokratik hakkını kullanmak suretiyle, ülkenin geleceğinde ben de sözümü söyledim diyor ve sandıklara geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mutlaka ve mutlaka seçime katılalım" Yıldırım, vatandaşların mutlaka seçime katılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Benim burada vatandaşlarımdan istediğim bir şey var, mutlaka ve mutlaka seçime katılalım. 'Geleceğe yönelik ülkemize yönelik kadroların seçiminde benim de katkım var.' diyelim. Vatandaşlık hakkımızı kullanmayı ihmal etmeyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım yığılmalar olmasın, sıkıntılar yaşanmasın, erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim, oyumuzu kullanalım. Bu yabancı gözlemcilerin her zaman yaptığı bir şey var, seçimler öncesi kafa karıştıran açıklamaları hep yaparlar. Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur, gelin, isterseniz 400 değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin, siyasete müdahale etmek gibi bir yanlışın içerisine düşmeyin. Türkiye demokrasisi gelişmiş bir ülkedir, Türkiye bir hukuk devletidir. Türk insanı demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Seçimlerin nasıl yapılacağını, hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değildir. İstediğimiz kadar gözlemci bulundurmanız da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koymaktadır. Maalesef bazı gözlemci grupları marjinal siyasi yapılanmasının sözcüsü gibi davranıyorlar bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'de yapılacak bu seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına yapılacak en büyük haksızlıktır."