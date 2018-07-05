Başbakan Yıldırım AA Editör Masası Özel'de

Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız." dedi.
Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Cankurtaran Tüneli'nden geçen bir vatandaşın "Yapanlardan Allah razı olsun" diyerek mesaj attığını dile getiren Yıldırım, yaptıkları hizmetlerin insanların hayatını kolaylaştırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ekonomi konusunun istikrar ve güvenle ilgili olduğunu vurgulayan Yıldırım, istikrar ve güvenin artık gündemden çıktığını söyledi.
- "Türkiye açıkla büyüyen bir ülke"
Türkiye'nin artık çok açık bir şekilde kararını verdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi 2023'e taşıyacak hükümeti ve cumhurbaşkanını seçmiş. Meclisini de aynı gün seçmiş. Bundan sonra yapılması gereken milletin verdiği bu kredi ile ülkemizin önündeki sorunları çözmek. Gerçekçi olmamız lazım. Türkiye 'açık'la büyüyen bir ülke. Nasıl açıkla büyüyor? Türkiye'nin petrol üretimi yok, buradan enerji açığı var. Türkiye aynı zamanda bütçe açığı da veren bir ülke, çift açıkla büyüyor, büyümesini de sürdürmesi lazım. 'Bekleyelim de açığımız olmasın ondan sonra büyüyelim' dediğiniz zaman, bu Türkiye'yi konuşmuyorsunuz 20 yıl öncesinin Türkiye'sini konuşuyorsunuz demektir.
Kontrol edebildiğiniz sürece tabii ki dış kaynak kullanarak, ülkeyi hedeflediğiniz noktaya getireceksiniz, projelerinizi gerçekleştireceksiniz. Biz de 15 yıldır bunu yapıyoruz, bundan sonra da aynı kararlılıkla projeler yapacağız. Projeleri yaparken bütçemiz kısıtlı olduğu için yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız."
"Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım." diyen Yıldırım, üretim, istihdam, ihracat tarafında çok iyi işlerin yapılması gerektiğine dikkati çekti.
Yıldırım, Türkiye'nin geçen sene Avrupa Birliği üyelerinin bir senede sağladıklarını istihdam üzerinde istihdamı tek başına yaptığını ifade ederek, bunun büyük bir başarı olduğunu bildirdi.
- "Para politikalarıyla ilgili taahhütlerin ve kaynakların dengelenerek yönetilmesi gerekiyor"
Para politikalarıyla ilgili taahhütlerin ve kaynakların dengelenerek yönetilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, yeni dönemde en fazla buna dikkat edeceklerini açıkladı.
Başbakan Binali Yıldırım, "Bunu nasıl yapacağız? Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak. Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Yıldırım, Türkiye'ye yatırım yapılmaya devam edildiğini söyledi.
Petrol fiyatlarının son bir yılda yüzde 70'in üzerinde arttığına vurgu yapan Yıldırım, bunun olumlu bir gelişme olmadığını, dış şartlar açısında olumsuzlukların bulunduğunu söyledi.
Bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin pazarları ve hedef kitle ülkeleri çeşitlendirdiğini aktaran Yıldırım, Türkiye'nin eskiden Avrupa Birliği'ne çok daha bağımlı iken şimdi Afrika, Asya ve uzak doğu piyasasına da girdiğini anlattı.
- "İşler yolunda sıkıntılarımız olmakla beraber"
Yıldırım, "Özeti şu; işler yolunda, sıkıntılarımız olmakla beraber. Bu sıkıntılardan vatandaşımızın, çalışanlarımızın, üreticilerimizin, hayvancılık ve diğer alanlarda çalışan müteşebbislerimizin asgari oranda etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyada ayak açıklığı en fazla olan köprü olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu köprüyü kamu kaynağı kullanmadan yaptıklarını kaydetti. Köprüyü yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarını aktaran Yıldırım, köprünün Güney Kore ve Türk ortaklığıyla beraber yapıldığını, finansmanını da firmaların sağladığını, bir sorunun olmadığını söyledi.
Yıldırım, köprünün 2023'ten önce tamamlanacağını ifade ederek, "Bugüne kadarki temel altyapı yatırımlarının üçte birinden fazlasını alternatif finans modelleriyle yaptık." dedi.
(Sürecek)
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