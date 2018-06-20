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Başbakan Yıldırım: "(ABD ile ilişkiler) Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(ABD ile ilişkiler) Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde 'bir dakika' diyecekleri bir ülke değildir."


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