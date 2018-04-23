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Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

IHAAW194449-GEN/23-04-2018 - Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi 23.04.2018 19:44:49 TSI NNNN

IHAAW194449-GEN/23-04-2018

- Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül’ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi

23.04.2018 19:44:49 TSI
NNNN

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