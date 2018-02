Başbakan Yıldırım ABD’ye seslendi:

AK Parti Manisa İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devleri’ne "Ey Amerika; bir terör örgütü ile iş tutarak diğer terör örgütünü yok edemeyeceğini ne zaman anlayacaksın?" diye sorarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da "kurtuluş buradadır" diyerek milli mutabakata davet etti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresine katıldı. Teşkilatının mevcut il başkanı Berk Mersinli’nin yeniden aday olduğu kongrede, sevgi seliyle karşılaşan Başbakan Yıldırım, salonun çevresini dolaşarak halkı selamladı. Konuşmasında, Suriye’de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Meğerse bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman bir girdik her taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleri ile mücadele etmiyoruz. Orada terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda yaptığımız gibi. Zeytin Dalı Harekatı; PKK, KCK, PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen bir harekattır. YPG, PYD, DEAŞ’ı ayrı tutanlar artık bu yanlıştan vazgeçsin. Evvel gün bir grup DEAŞ’lı, PYD’lilere ve YPG’lilere yardım etmek için onlara katıldı. Ey Amerika; bir terör örgütü ile iş tutarak diğer terör örgütünü yok edemeyeceğini ne zaman anlayacaksın?" ifadelerini kaydetti. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da "Kılıçdaroğlu, millilik ve yerlilik lafını bugünlerde çok söylüyorsun. Tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata sen de katıl. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır" diye seslendi.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok" Terör bitmediği için 3,5 milyon Suriyelinin misafir olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Afrin operasyonu ile terörü yok ettikten sonra Suriyeli kardeşlerimiz o topraklarda huzur içerisinde yaşamaya devam edecektir. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız topraklarımıza yönelecek silahlı terör faaliyetlerini sona erdirmek, Kilis’e, Reyhanlı’ya, Fatsa’ya atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz."

"Türkiye’ye kafa tutanlar bu sese kulak versin"

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin’e götür" sloganlarına "Türkiye’ye kafa tutanlara bu sese kulak versin. 81 milyonun her biri bu ay yıldızlı bayrak için, bu ülke için bir Mehmetçik, bir Nene Hatun’dur" cevabını verirken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarına ise "Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan ve toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşında nasıl şehitler verdiysek ve nasıl vatanı kurtardıysak, 15 Temmuz’da alçak darbecilere nasıl Türkiye’yi dar ettiysek şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek. Bunun için gereken her şey yapılacak" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’na seslendi

Konuşmasında CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Milli ve yerli olmamız gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor; ana muhalefet partisi genel başkanı söylüyor. Yerlilik ve millilik nasıl olur ‘PYD, YPG, terör örgütü değil’ diyen milletvekilin varsa onlara gereken dersi vermekle olur. Millilik ve yerlilik PKK’lılarla, FETÖ’cülerle, PKK terör sevicilerle kol kola girmekle olmaz. Millilik ve yerlilik bu ülkenin birliğine, beraberliğine, 81 milyonun kardeşliğine saygı duymakla olur. Kılıçdaroğlu, millilik ve yerlilik lafını bugünlerde çok söylüyorsun. Güzel bir şey. Tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata sen de katıl. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır."