Başbakan Yıldırım açıkladı: Emeklilere iki bayramda biner lira ikramiye

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye verileceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili olarak "12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, ayrıca, 65 yaş üstündeki aldığı ve 3 ayda bir ödenen 'yaşlılık aylığı'nın da 266 liradan 500 liraya çıkarılacağını söyledi. Yıldırım, "600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaş var" dedi.

"VATANDAŞLA EL SIKIŞILIYOR"

Başbakan Yıldırım, toplantı sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulduğunu vurguladı ve "Vatandaşla el sıkışılıyor" tabirini kullandı. Bu konuya bağlı olarak, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını belirten Başbakan Yıldırım, "31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş borçlar yeniden yapılandırılacak" dedi. Yıldırım, "Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10'u ödenecek. 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı sağlanmıştı. Bir ilave daha getiriyoruz. 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, üzerine de 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek" diye konuştu.