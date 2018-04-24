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Başbakan Yıldırım: (Adıyaman'daki deprem) Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 08:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: (Adıyaman'daki deprem) Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

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