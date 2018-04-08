Başbakan Yıldırım Afganistan'dan ayrıldı

KABİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, TSİ 19.00'da özel uçak "TUR" ile Ankara'ya gitti.
Başbakan Yıldırım'ı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile diğer yetkililer uğurladı.
Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya hareket etti.
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