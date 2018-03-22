HABER

Başbakan Yıldırım: "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Son dakika! Batman'da büyük operayon

Son dakika! Batman'da büyük operayon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.