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Başbakan Yıldırım: Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist var

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 12:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Harekat çok seri şekilde yapılacak. Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi. Harekatın 4 safhada yapılacağını ve 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını belirten Başbakan Yıldırım, Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmelerin yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD’den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran’ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinden Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

'SAAT 11.05’TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI'

Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yıldırım, harekatın Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.

TSK'dan son dakika Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

'HAREKAT ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILACAK'

Başbakan Binali Yıldırım, “Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi. Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti. Harekatta yaralanan Mehmetçik olmadığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, kullanılan malzemelerin büyük oranda yerli ve milli silahlar olduğunu söyledi.

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum
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Afrin Başbakan Binali Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
çıkabilirsen yaparsın
Allah yar ve yardimcimiz olsun
Allah ordumuzu muzaffer kilsin insallah
bu hükümeti afrin operasyonu yüzünden kınıyorum.niye 30 km.ilerlenicek,300 km.ilerlemek varken!bunca milyon dolarlık masraflar buna değecek mi.hedef şam ve daha ilerisi olmalıydı.
@ademtoyan 300 km sonra israile varırsın :) ha ordan sonrada birde kızıl denizemi insek diyorsun.
@akademibey evet gerekirse kızıldenize kadar da gidilmelidir.
@ademtoyan hep kınayama birşey bulacaksın sen zaten
Ha gayret onları yok etmenin tam sırası, iç siyasi kaygılara gerek yok. Karacaoğlan'ın dediği gibi "Gayret başa düştü bakma kuzuya" misali haldeyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Nene Hatun Kucanda iki aylık bebeğiyle savaşmaya gider bunu gören komutan sorar kucanda bebeğinle savaşmaya gidemessin Nene Hatun cevap verir evladım annesiz büyür ama vatansız büyümez diye cevap veirir ne icin yaşıyoruz bu dünyada önce allah icin sonra vatan icin ve namus icin vurun yiğitlerim vurun Vatan millet aşkı icin vurun.
Hazır girmişken isid e aradan çıksın toplu temizlik olur hiç degilse
adam gibi bağımsız dış politakımız olsa idi Amerikanın tuzağına düşmez suriye ile aramızı bozmazdık işte böyle suriyeye rusya ve iran üzerinden bilgi veririz ne demişler komşu komşunun külüne muhtaçtır
havadan karadan dağları taşları ormanlık araziyi mayınlayın ya ovaya inerler ya tepeye cıkarlar
böyle reklam yapa yapa bagıra bagıra operasyon yapıldıgını ilk kez görüyom
diriliş basladı metall fırtına cılgın türkler kitaplarında bunlar anlatılldı tesadüfmü bunlarda araştırılsın..
ŞİFRELERİNİZ BATSIN
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