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Başbakan Yıldırım: "AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir."


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