Başbakan Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Ali Koç'u telefonla arayarak kutladı.
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