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Başbakan Yıldırım, Ankara'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 11:44 | Son Güncelleme 3 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Akif İnan Vakfı Hizmet Binası Açılışı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, Ankara'da konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Akif İnan Vakfı Hizmet Binası Açılışı'nda konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Basbakan ne is yapar bu ulkede inanin ben bilmiyorum
başbakan bu ülkede eline tutuşturulan yazıyı okur iyi bir aile residir çocuklarına yeğenlerine dayılarına sermayesiz şirket kurar vergi vermemelerini sağlar patronu ne konuşursa aynısını konuşur daha ne iş yapsın satılmış kaya haksızmıyım hah ha hah ha
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