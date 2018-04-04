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Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor."

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