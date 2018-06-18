Başbakan Yıldırım, Bağcılar'da esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, halka hitap ettiği Bağcılar Meydanı'na gelirken esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklara gül ve oyuncak verdi. Daha sonra bir çocuğu kucağına alıp seven Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bir dondurma tezgahına geçerek vatandaşlara dondurma da ikram eden Yıldırım, kalabalığa simit verdi, gül dağıttı.