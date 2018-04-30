Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Bugün Çankaya'daki Başbakanlık binasında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılacak basın toplantısının ardından gelenek olduğu üzere hükümet sözcüsü değil, Başbakan yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, sözcü Bekir Bozdağ yerine kameralar karşısına geçti Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları: Bugün bakanlar kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz. Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. Bütün çalışanlarımızın emeği kutladıkları önemli bir gün oldu. "ESKİDEN 1 MAYIS DENİNCE HERKES GERGİNLEŞİRDİ"



Eski zamanlarda 1 Mayıs denince herkes gerginleşir, aman nerede ne olay olacak sokağa çıkmayalım, bir yere gitmeyelim ne olur ne olmaz diye sürekli kafasını meşgul eden bir konuydu. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız yurdun değişik yerlerinde bir bayram havasında emeğin, alın terinin önemini vurgulayan farkındalık oluşturan bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın çalışanlarımızın emek ve dayanışma bayramını tebrik ediyoruz hükümet olarak.

Tabi Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç orta yaşlı kadın erkek istihdam sağladı. Bu istihdam AB 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide planladığımız değerlerin üzerinde ilk üç ay sonuçları. Bundan sonra da ölü aylardı, Ocak – Şubat – Mart. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde, hem tarımda, hem üretimde bir çok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek. "BUGÜN İTİBARİYLE TBMM'YE GÖNDERDİK"



Bugün itibariyle TBMM’ye gönderdiğimiz düzenlemeler vatandaşlarımızın geniş bir kesimini ilgilendiren, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayacak konular. Bunların neler olduğunu bir bir kısa, fazla teferruata girmeden açıklamaya çalışacağım. Daha sonra ilgili bakanlarımız zaten detayları kapsamlı bir şekilde anlatacaklar. Ayrıca Meclis görüşmeleri esnasında da bu konu görüşülecek, komisyonda genel kurulda, her şey söylenecek. Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, efendim konu daha iyi anlaşılmış olacak.

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK



Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, işçi çalışıyor, sigortayla ilgili borcu var, sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular… Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. TÜM CEZALARA DÜZENLEME



İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.

TARİHİ SINIRI: 31 MART 2018



Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını… Yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleşmemişse bir fırsat bir imkan getiriyoruz. Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık… Diyoruz ki gel bir miktar şeyini artır, onun üstünden vergini al bu defterleri kapatalım. STOK AFFI



Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor, hesabı tutturamıyor. Kasa fazlalıkları, bunlar da aynı şekilde beyan unsuruna göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM VAR



Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Yani 3 yıllık bir imkan getirmiş oluyoruz. Peşin ödeme olursa , peşin ödemelerde indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Sadece yüzde 10’unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar. "O BORÇLARI TAMAMEN SİLİYORUZ"



İkinci konu, emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa ne yapıyordu? Bir dayanışma primi gibi, sağlık için vesaire bir para yatırıyordu yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. Ancak geçmişten gelen peşini bırakmayan borçlar var, o borçları tamamen siliyoruz. Vatandaşla aramızdaki esnafla ilişkilerimizi düzeltmiş oluyoruz. Yine BAĞKUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Bunun da önünü açıyoruz. Borç ayrı, sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün vermedin, yarın imkan olur verir. Ama hasta olur ‘git kardeşim ben sana bakmayacağım’ diyemeyiz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var. Bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk genç girişimciliği desteklemek adına. Biri ilave daha getiriyoruz. İş yeri açıyor birisi, bu üç yıllık gelir vergisi desteği yine devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca çalıştırdığı, iş yeri açan kendisi BAĞKUR primi ödemeyecek, biz ödeyeceğiz. Devlet ödeyecek, bir yıl boyunca prim derdi olmayacak. YAŞLILIK AYLIĞI 500 LİRA OLUYOR



Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira. Üç aylığı toptan ödeniyor yani 3266 lira olarak ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR



7 milyondan fazla, 8 milyona yakın gencimiz var. Bunlar arasında 500 bine yakın çeşitli sebeplerden eğitimine devam edemeyenler oldu. Bunlar bazı nedenlerle derslerini iyi takip edemediğinden okulu bıraktı. Biliyorsunuz 7 yıl sınırı var. Bunlara tek seferlik okula geri dönüş hakkı veriyoruz. ''İMAR AFFI DEĞİL İMAR BARIŞI''



Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Bu konuda çok köklü son 50 yılın sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? İmarsız yapılmış, başkasının mülküne yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamaış. Bu yapıların yapılmış tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor, tapusu yok. Bütün bu konulardan dolayı vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Bu sorun büyük şehirlerde çok fazla. Olmayan yer yok. Bütün bu konuları derli toplu ele aldık, aylarca çalışıldı. Bir yanlış haksızlık yapmayalım diye. Bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zamanda bu belge aranacak.

13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Yapı kayıt belgesi alınabilmesi için yüzde 3 bir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak. HAZİNE ARAZİSİNİ KULLANAN ÇİFTÇİLER İÇİN DÜZENLEME



Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler. İsterseler satın alabilecekler ya da kullanma sözleşmesini 10 yıl daha yenileyebilecek. Sultanbeyli'deki 80'li yıllardan beri devam eden bir sorun var. Orada bir vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye. Ama belediye doğrudan veremiyor, ihale yapacak. Bir tanesi gelip 'en çok parayı ben verdim buyur çık' diyecek, böyle bir şey var mı? "ÇAY FİYATINI 2 LİRA 45 KURUŞ OLARAK KARAR ALDIK"



Çay toplama mevsimi başladı. Yarın Rize'ye gideceğiz. Kilosunu 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza da bu müjdeyi vermiş olalım.