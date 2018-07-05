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Başbakan Yıldırım, Başbağlar Katliamı şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, 25 yıl önce bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canın acısının hala yürekleri yaktığını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Twitter hesabından, Başbağlar Katliamı'nın 25. yılı nedeniyle paylaşımda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"25 yıl önce bugün, bölücü terör örgütünün Başbağlar'da şehit ettiği 33 canımızın acısı hala yüreğimizi yakıyor. Şehitlerimizi katliamın yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

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25. yılı Başbağlar Katliamı Başbakan Binali Yıldırım

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