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Başbakan Yıldırım: Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım,  "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Kadın Kolları 5. İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Türkiye'nin yükünü omuzladık. Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik. Milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Bugün, AK Parti teşkilatı 10 milyonun üzerinde üyeye sahip. Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir" dedi.

"BUGÜN, AK PARTİ TÜRKİYE'NİN AKLI, RUHU, VİCDANI OLDUYSA ..."
Yıldırım, "Bugün, AK Parti Türkiye'nin aklı, ruhu, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa, bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık. Sizlerle birlikte bu yolda çok önemli başarılara imza attık" diye konuştu.

"BUGÜN DEVLETTE ÇALIŞAN MEMURLARIN, KAMU GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 40'I KADINLARDAN OLUŞUYOR"
Kadın istihdamına değinen Yıldırım, "Bugün devlette çalışan memurların, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversite hocalarının yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. AK Parti, kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardı. Bugün üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizin sayısından daha fazla. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Kadın elinin değdiği yerde başarı vardır" açıklamasında bulundu.

"BAŞKALARI ÇATISIZ KALMIŞ OLABİLİR AMA AK PARTİ, EN SAĞLAM ÇATIYLA SEÇİME GİDİYOR"
Başbakan Yıldırım, "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz" dedi.

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