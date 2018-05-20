Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

BİNGÖL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Bu vahşete dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerikan yönetimi seyirci kaldı, seyirci kalmakla da kalmadı, teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliği taşımada inat eden Amerikan yönetimidir." dedi. Yıldırım, Düzağaç Sentetik Futbol Sahası'nda Çapakçur Viyadüğü'nün açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Yıldırım, 15 yıl önce geldiği Bingöl ile şimdiki Bingöl'ü karşılaştırdığını, o dönem Bingöl Havalimanı'ndan şehre kadar bölünmüş yol bulunmadığını, dillere destan Çapakçur Köprüsü'nün neredeyse yıkılacak durumda olduğunu belirterek, onun yerine yapılan köprünün Bingöl'ün "Boğaz Köprüsü" olduğunu söyledi. Bugün Diyarbakır'da düzenlenen mitingde Kudüs'teki Filistinlilere yapılan alçakça saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Kudüs bizim ilk kıblemiz, mukaddes bir belde. Sadece Müslümanların değil, sadece Hristiyanların da değil, 3 dinin buluştuğu, hoşgörünün, kardeşliğin, insanlığın merkezi ama insanlığın merkezini İsrail yönetimi kana buladı. 8 aylık bebeden 70 yaşındaki neneye kadar maalesef gözlerini kırpmadan insanları öldürdüler. Bu vahşete de dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerikan yönetimi seyirci kaldı, seyirci kalmakla da kalmadı teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliği taşımada inat eden Amerikan yönetimidir. İkisi de sorumludur. Bölgeyi kana bulamışlardır, bölgedeki istikrarı, bölgedeki barışı maalesef yıkmışlardır."

- "Hep birlikte başardık, kardeşlikle başardık" Yıldırım, birkaç yıl önce bu topraklarda yine dışarıdaki emperyalistlerin organize ettiği proje terör örgütlerinin birlik ve beraberliğe ne kadar büyük zarar verdiğini herkesin bildiğine işaret ederek, "Allah'a şükür şimdi o terör örgütlerinin yerinde yeller esiyor, ay yıldızlı bayrağımız yurdumuzun her karış toprağında dalgalanıyor. Rabbimize hamdolsun bunu hep birlikte başardık, kardeşlikle başardık." ifadelerini kullandı. Terörün bölgeye çok büyük zarar verdiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Terör olmasaydı bugün bu bölge bir kat daha büyüyecekti. Kaybolan zamanı geri getiremeyiz ama Bingöl'ün kalkınmasını, gelişmesini ve aradaki mesafeyi kapatmayı sağlayabiliriz. Yeter ki barış, kardeşlik ve huzur olsun, terör başımızın belası olmasın. Hamdolsun sizin dik ve kararlı duruşunuz ve hükümetimizin, devletimizin teröre karşı yürüttüğü amansız mücadele ile bu belayı ülkemizden defettik." - "Tek sorunumuz terör örgütünün yaptığı yıkımdır"

Terör örgütlerinin Türkiye'de başarılı olamayınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yapılandığını, dost olarak bilinen büyük devletlerin onlara silah verdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Ama bu millet Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve Sarıkamış'ta nasıl düşmana 'dur' dediyse nasıl istiklali için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüyse aynı şekilde Fırat Kalkanı, Afrin operasyonuyla da başımıza bela olan PKK/PYD/ YPG/ DEAŞ gibi proje örgütlerini, bunların hepsinin ipi aynı yerdedir, bunu bilmenizi istiyorum. Bunlara kim para ve destek verirse onun işini görürler. PKK terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir meselesi yok. Sadece Kürtlere de Türklere de bir milletin tamamına acı yaşatıyorlar, kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine zarar veriyorlar. Aslında tek sorunumuz terör örgütünün yaptığı yıkımdır, bölücü faaliyetlerdir. Bingöl, yakın tarihimizde her zaman bayrağına, vatanına, birliğine, beraberliğine sahip çıkmıştır." Yıldırım, Bingöllülerin teröre geçit vermediğini, dinini, bayrağını ve devletini sevdiğini vurgulayarak, "Niye kavga edeceğiz, niye anlaşamayacağız? Anlaşmamız için çok sebep var. Kavga için hiç sebebimiz yok." diye konuştu.

- "5 bin kardeşimize iş ve aş imkanı sağlayacak" Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için daha çok yatırım yapacaklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bugün elimiz boş gelmedik. Size 2 önemli müjdem var. Bingöl'e büyük bir süt entegre tesisi kuruyoruz. Onun kararını imzalayarak geldim. Muharrem Yılmaz'ın kendisi de aramızda. Burada 700 milyon liradan fazla yatırım yapacak, 5 bin kardeşimize iş imkanı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Teşviği imzaladık, kararını aldık ve bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Zaten beklemeden kazmayı vurdu, Allah kendisinden razı olsun. Ülkemde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." Bu tesis sayesinde şehirde hayvancılık ve sütçülüğün gelişeceğine, Bingöllülerin bundan kazanç elde edeceğine işaret eden Yıldırım, "Siz kazanınca da Türkiye kazanacak, Türkiye büyüyecek, gençlerimize daha güzel bir gelecek olacak. Hiç merak etmeyin yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Yeter ki huzur olsun, kardeşliğimiz daim olsun, bir ve diri olalım, birlikte Türkiye olalım." şeklinde konuştu.

- Süt primi yüzde 100 arttı Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yeni başlattığı uygulamayla süt primini yüzde 100 artırdığını belirterek, artık süt üreticilerinin daha fazla emeklerinin karşılığını alacağını söyledi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Yıldırım, "Sandığa gideceğiz, milletin adamını Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı inşallah seçeceğiz. Sizin desteklerinizle seçeceğiz. 24 Haziran'a Bingöl hazır mı? Hazır mıyız, yeni bir destan yazacak mıyız? Durmak yok, Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım daha sonra canlı bağlantı ile Çapakçur Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da viyadüğün yapılmasına katkılarından dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, törenin ardından aynı alanda düzenlenen iftar programına katıldı.

Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

- Başbakan Binali Yıldırım: - "(İsrail'in Gazze'deki katliamı) Bu vahşete dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerikan yönetimi seyirci kaldı, seyirci kalmakla da kalmadı, teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail

1 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

2 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

3 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

4 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

5 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

6 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

7 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de

8 / 9 Başbakan Yıldırım, Bingöl'de