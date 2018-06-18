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Başbakan Yıldırım: "Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak."


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