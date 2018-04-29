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Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'i ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'i ağırladı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'i ağırladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Zvizdic İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Zvizdic'in eşi Samira Zvizdic de katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic

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