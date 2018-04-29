Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'i ağırladı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'i ağırladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Zvizdic İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmeye, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Zvizdic'in eşi Samira Zvizdic de katıldı.
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