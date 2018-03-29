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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı, Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Saraybosna'ya gitti.

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