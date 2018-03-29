Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti

Başbakan Binali Yıldırım, "Ortak tarihi, geçmişi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarı ve huzuru aslında Balkanlar'ın geleceği, istikrarı ve huzuru demektir." dedi.

Yıldırım, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Saraybosna Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, bugün de Balkanlar'da Türkiye için önemli ve müstesna bir ülke olan Bosna Hersek'e gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, "zambaklar ülkesi" olarak da bilinen Bosna Hersek'e yönelmenin, "eşsiz güzelliklere ve ortak tarihe yönelmek" anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yıl ortalarında Bosna Hersek'e resmi ziyaret yapılacağını bildiren Yıldırım, dolayısıyla kendi ziyaretinin bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin altyapısını oluşturmak için de faydalı olacağını belirtti.