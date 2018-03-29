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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Yıldırım: (1) - "Ortak tarihi, geçmişi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarı ve huzuru aslında Balkanlar'ın geleceği, istikrarı ve huzuru demektir" - "90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlar'da benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor" - "Türkiye olarak da biz, Balkanlar'ın huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bütün bölge ülkeleriyle gerekli ikili veya çoklu temaslarımızı sürdürüyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Ortak tarihi, geçmişi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarı ve huzuru aslında Balkanlar'ın geleceği, istikrarı ve huzuru demektir." dedi.

Yıldırım, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Saraybosna Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, bugün de Balkanlar'da Türkiye için önemli ve müstesna bir ülke olan Bosna Hersek'e gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, "zambaklar ülkesi" olarak da bilinen Bosna Hersek'e yönelmenin, "eşsiz güzelliklere ve ortak tarihe yönelmek" anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yıl ortalarında Bosna Hersek'e resmi ziyaret yapılacağını bildiren Yıldırım, dolayısıyla kendi ziyaretinin bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin altyapısını oluşturmak için de faydalı olacağını belirtti.

Yıldırım, iki gün sürecek ziyaret sırasında Zvizdic ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri, Bosna Hersek Parlamento Temsilciler ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelme fırsatı bulacaklarını aktardı.

Ayrıca Bosna Hersek'te iş yapan Türk işadamları ile Bosnalı işadamlarıyla bir araya geleceklerini de belirten Yıldırım, ziyareti kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin öğrencileriyle bir araya geleceklerini, bölgeye ve küresel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını anlattı.

Başbakan Yıldırım, Saraybosna Üniversitesinin esasen Türkiye'den yüksek öğretime giden öğrencilerin de ağırlıklı yer aldığını vurguladı.

- "Balkanların geleceği, istikrarı ve huzuru"

"Ortak tarihi, geçmişi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarı ve huzuru aslında Balkanlar'ın geleceği, istikrarı ve huzuru demektir" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlar'da benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor.

Türkiye olarak da biz Balkanlar'ın huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bütün bölge ülkeleriyle gerekli ikili veya çoklu temaslarımızı sürdürüyoruz."

Yıldırım, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ekonomik konuları, karşılıklı yatırımları ve gittikçe artan ilişkilerin daha nasıl geliştirileceğine dair durumları ele alacaklarını söyledi.

Bosna Hersek ile ilişkilerin geliştirilmesinin sadece Bosna Hersek ile sınırlı olmadığının altını çizen Yıldırım, yapılacak her çalışmanın, Balkanlar'da yaşayan bütün ülkelerin refahına da ayrıca katkı sağlayacağını belirtti.

Yıldırım, ziyaretin hem Balkanlar'ın hem de Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir vesile olacağına vurgu yaptı.

(Sürecek)

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