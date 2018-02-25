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Başbakan Yıldırım Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 21:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine geçerek, Başkan Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

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