*Başbakan Yıldırım,

"Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun"

"Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan. Bunlar değil mi köprülere kaşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan. Bunların yapmakla işi olmaz, işi gücü engel olmak"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK-Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun" dedi.

Başbakan Yıldırım, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, Bu ay iki bayram yaşanacağını dile getirerek "Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi güçlü şekilde Meclis'e gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için 'evet' mi? Harikasın İstanbul, harika. İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir. Sağ olun var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in, Urumçi'nin, İslamabad'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?" dedi.