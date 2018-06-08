Başbakan Yıldırım canlı yayında

Başbakan Binali Yıldırım, "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." dedi. Yıldırım, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Çankaya Köşkü'nün seçimden sonra ne olacağına yönelik soru üzerine Yıldırım, köşkün Cumhuriyet'in kuruluşuyla anılan bir yer olduğunu, hangi fonksiyonu alırsa alsın öneminin devam edeceğini söyledi. Yıldırım, başbakanlığın sona ermesiyle Çankaya Köşkü'nün unutulmayacağını vurgulayarak, "Çankaya Köşkü'nün yaşayan tarihi bir gerçeği var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı ev müze olarak burada, yakın siyasi tarihimizin anılarının olduğu, Ankara'nın değil, aynı zamanda Türkiye'nin de bildiği önemli bir mekan. Dolayısıyla hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın gözümüzün içi gibi bakacağımızdan vatandaşlarımız emin olabilir." şeklinde konuştu. Seçimlerde AK Parti İzmir Milletvekili adayı olduğu anımsatılan Yıldırım, "Acaba Başbakan Yıldırım, seçimden sonra Meclis Başkanlığı'na aday olur mu?' diye bir yorum silsilesi geldi. Ne dersiniz?" şeklindeki soruyu, "Şu anda bunları düşünecek durumda değiliz. Bir yandan Cumhurbaşkanımız, bir yandan biz memleketin her köşesini dolaşıyoruz. Bugüne kadar 22 ilde vatandaşlarımızla bir araya geldik, projelerimizi anlattık, desteklerini istedik, sorunlarını dinledik." diyerek yanıtladı.

Yıldırım, "Seçimleri aradan çıkaralım, yeni Meclis oluşsun, cumhurbaşkanlığı seçimi belli olsun, ondan sonra memleketin işleri sahipsiz kalmaz. Bir şekilde bir çözüm bulunur." değerlendirmesinde bulundu. Bugüne kadar 22 miting yaptığını ve 16 miting daha olacağını anlatan Yıldırım, "Buna Ankara, İstanbul ve İzmir dahil değil. Özellikle Ankara ve İstanbul'u Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Ayrıca bir gün İstanbul'da ilçelerde, bir gün Ankara'da ilçelerde, son hafta da seçim bölgem olan İzmir'de geçireceğim. Oyu da İzmir'de kullanacağım." diye konuştu. - "Tamamen bir İslam ve din düşmanlığı var" Başbakan Yıldırım, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Doğrusu, Avusturya bir süreden beri izlediği ırkçı politikalar ve söylemlerle zaten Avrupa Birliği'nin genelinden ayrışmış durumda. Yeni seçilen başbakan maalesef gelecek hedeflerini iç siyasette akılcı olmayan kararlarla inşa etmeye çalışıyor. Avrupa'nın değerleri fikir ve inanç özgürlüğüdür, hoşgörüdür. Alınan bu kararda bunların hiçbirisi yok. Tamamen bir İslam ve din düşmanlığı var. Dolayısıyla popülist söylemlerle uzun vadede siyasette başarılı olma imkanı yoktur. 'Kısa vadeli çıkar elde etme' adına muazzam bir İslam dünyasının tepkisini göze almak hiç de akıllı siyasetçiye yakışan bir şey değildir."

Dünyanın, mezhep savaşları, din düşmanlığı ve ırkçılık nedeniyle çok büyük bedeller ödediğine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Din meselesini başımızın üzerinde tutmamız lazım. Ve üzerinde fikir yürütecek, konuşulacak, yorum yapılacak bir mesele olarak görmeye başladığımız zaman yani dini ağzımızın seviyesine getirdiğimiz zaman, o zaman ortalık karışıyor. O bakımdan fevkalede yanlış bir karardır, ne evrensel hukuk kurallarına ne Avrupa Birliği değerlerine ne de azınlıkların hak ve hukukuna sığacak bir karar değildir. Hele hele Avusturya'nın yakında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı alacak olması çok daha durumu vahim hale getirmektedir. Böyle bir Avrupa Birliği ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere Avrupa Birliği nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Tahammül edemeyen, kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inanan insanlara tahammül gösteremeyenler, birliğin vizyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar bunu ben merak ediyorum."